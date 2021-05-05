樓市暢旺，市場再錄名人入市。據土地註冊處資料，中半山御花園2座低層B室，實用面積1,094方呎，上月登記以3,740萬元連車位易手，呎價34,186元，樓價及呎價創屋苑同類單位新高。

新買家為任達華（YAM TAT WAH），與在娛樂圈擁有「樓王」稱號的男藝人任達華中英文名相同，相信為同一人，並以首置身份入市，只須支樓價4.25%印花稅。原業主則於2012年以2,500萬元買入單位，持貨9年賬面獲利1,240萬元，升值近5成。

任達華向來愛投資磚頭，他與妻子費琦（FEI QI）持有的太子基隆街地舖，實用面積1,150方呎，連900方呎閣樓，現為食肆「寶寶雞煲」，今年初獲財團以3,500萬元收購，是次出售地舖，賬勁賺2,062萬元，舖位升價近1.5倍。

任達華早於90年代已投資物業，在港曾先後持有約30個住宅及舖位，他曾接受訪問指自己鍾情「磚頭」，愛將儲蓄投放物業市場，覺得較為「實際」，除香港之外，任氏在海外擁有逾30項物業，包括北京、上海、倫敦、紐約、意大利等地。雖然愛投資物業，但他認為熾熱的樓市不會持續高溫，將樓市比喻人生，都會有病倒的一天，認為「樓市總有一天退燒」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略