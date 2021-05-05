與樓按相關的港元1個月拆息（HIBOR）繼續走低，據財資市場公會數據顯示，1個月拆息連跌四日，報0.07929厘，是自2010年3月以來新低；3個月拆息亦進一步跌至0.1747厘。港滙截至下午4時，兌美元報7.7686。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，1個月及3個月拆息跌至2010年以來最低，主要是由於港元需求疲弱，包括新股活動平靜、北水流入回軟及港元貸存比降低，以及銀行體系結餘維持紀錄高位。不過，她認為未來將有新一輪新股活動，加上半年結以及6月和8月的股息付息期，即將啟動的南向債券通亦料有淨流入，短期內1個月拆息難跌穿0.05厘。

她認為，隨著美元強勢，港滙料維持於7.76上方，但受到港元維持需求下，難突破7.79水平。截至下午4時，港元兌美元報7.7686。

H按實際息率低至1.38厘

中原按揭董事總經理王美鳳指出，目前1個月拆息跌至約0.08厘水平，H按實際息率低至1.38厘。若以貸款額500萬、年期25年計，每月供款為19,701元，對比去年同期H按息達2.5厘，供款減少2,715元，每月利息開支節省4,667元。

她指，資金充裕是推低拆息主因，1個月拆息曾於2009年12月跌至0.04964厘歷史紀錄低位，而當年銀行結餘處於2,000多億至3,000億水平，現時在全球量寬環境下，本港銀行體系結餘超過4,500億元歷史新高水平已逾半年，在不受短期性或季節性因素影響下，預料1個月拆息仍會徘徊0.1厘上下附近水平，更不排除1個月拆息會再跌。

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