【本報訊】香港的疫情雖已受控，惟最新公佈的零售業總銷貨價值遠低於市場預期，有分析認為，這反映限聚令放寬後未能令整體零售恢復，相信市民消費意欲仍審慎，未來仍要寄望夏季推出的電子消費券，或進一步放寬防疫措施，包括社交限制及恢復「通關」。

統計處公佈，零售業總銷貨價值3月的臨時估計為276億元，按年升20.1%，遠低市場預期的升34%。扣除其間價格變動後按年升19.8%；首季按年上升7.2%。至於網上銷售價值，3月的臨時估計為21億元，按年上升43.3%，佔整體7.7%，而首季網上銷售價值的臨時估計上升62.6%。

超級市場貨品跌16%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計分析，不少錄得強勁反彈，如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年升81%；衣物、鞋類及有關製品按年升75.5%；耐用及消費品升33.4%。

至於被視為疫情大贏家的超級市場貨品則跌16.1%，是今年連續三個月錄得跌幅，按月則跌4.6%。其他零售商主要類別則以食品、酒類飲品及煙草按月跌28.7%為最高，其他亦錄跌，惟燃料按月有18.12%的升幅。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年2月及3月是零售銷售最大跌幅時期，因此今年3月大幅反彈是預期之內，並相信未來數月升幅會不斷收窄。她又稱，服裝、奢侈品等零售重災區亦一如所料大反彈，但與2019年相比仍然嚴峻，部份依賴旅客的行業復原能力亦較弱。

至於4月表現，她指該協會會員反映情況與3月相若，市民消費意欲依然審慎，如沒有折扣活動難以帶動銷售額，「電子消費券未推行，亦有機會影響市民留待有先消費」。

經濟師：寄望消費券

華僑永亨經濟師李若凡稱，反彈強勁的行業主要是低基數效應所致，但與2019年相比仍未恢復，同時見到去年受惠疫情的超市、食品等行業繼續回落，反映限聚令放寬後未能令整體零售恢復，「疫情緩和之後部份板塊消費增長，但彌補唔到另一個板塊下跌」。

她指出，未來仍要寄望進一步放寬社交限制及恢復「通關」，但她認為首季整體看零售表現尚可，預計復蘇進度得以持續，亦可憧憬夏季推出的電子消費券的幫助，故維持全年零售銷售回升15%的預期。

政府發言人表示，雖然社交距離措施自2月中逐漸放寬後，本地消費情緒有改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。當局指，為了零售業能更有力地復蘇，以及經濟能更全面恢復，社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與疫苗接種計劃。

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