隨着疫情逐步回穩，市場前景明朗化，帶動工商舖市交投反彈。美聯最新報告指，4月份工商舖買賣註冊共錄687宗，涉及金額約90.4億元，分別創近兩年及一年半新高。該行調高今年相關市場成交預測至逾7,000宗水平，料按年升逾八成。

美聯工商舖數據顯示，上月工商舖註冊量共錄687宗，按年升2.2倍，並創近兩年新高；而註冊金額則錄90.4億元，亦創一年半新高。期內註冊量最多的為工廈，相關成交共錄380宗；其次為178宗的舖位，連升5個月，並創下接近三年新高紀錄。

總計今年首4個月，工商舖註冊量共錄2,353宗，佔去年全年約62%；註冊金額累錄289.6億元，接近去年全年的59%。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，加上市場前景逐漸明朗化，游資四出物色投資機會，而去年的基數甚低，均令到工商舖註冊按年出現顯著反彈。

他又指，由於現時市況漸入佳境，加上未來將有多個全新盤推出應市，預計工商舖交投將會繼續上升，因此，他把今年全年工商舖成交量的預測，由早前的5,250宗調高至全年的逾7,000宗，即由原先的按年升約38%，調高至按年升逾八成，這數字相當於未來8個月，每月平均逾580宗的水平。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略