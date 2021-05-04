【本報訊】順豐控股分拆的順豐房託基金（2191）今起招股，招股價介乎4.68至5.16元；一手1,000個基金單位，入場費5,212元；預計5月17日掛牌。順豐房託擬發行5.2億個基金單位，公開發售股份佔10%，集資最多26.8億元，今年預測年化每基金單位分派收益率為5.3至5.9厘；保薦人為星展亞洲融資，瑞信及摩根大通為聯席全球協調人。信誠證券聯席董事張智威表示，該行接獲客戶查詢，但反應不算熱烈，預計超購約100倍。

引入兩名基石投資者

順豐房託於去年10月23日在港成立；是次引入兩名基石投資者，包括中國東方資產管理，以及加拿大資產管理公司CI Global Asset Management，共認購5,000萬美元（約3.9億港元），佔總集資額約15%。其行政總裁兼執行董事翟迪強表示，順豐房託於香港上市為集團策略性部署融資之一，將成為集團主要的融資平台，資金將用作其他發展。

集團投資組合包括位於香港、佛山及蕪湖的三個物流物業；評估價值合計61億元，並由集團創辦人王衛出任主席。翟迪強指，集團現有20個物業已落成投產，但部份因融資、租金收入不穩定等問題，未有在上市前注入房託。他又指集團在2021年底前，將有約400萬平方米的物業面積可供房託收購。

順豐預計今年首季錄得史上首次虧蝕，而且更高達11億元人民幣（約13億港元）。翟迪強表示，物流業仍在高速增長，倉儲需要亦會提升，相信物流地產會有高速增長。