美國10年期國債收益率於3月份迅速上漲，自年初的0.9厘攀升至1.6厘水平。加之市場對通脹預期升溫，出於對宏觀環境轉向的擔憂，投資者開始調整持倉，令股市下挫，波動至今。

雖然國債息率上揚引發通脹預期，但長遠而言，通脹並不一定會推高股票投資風險。過往數據顯示，當美國十年期國債收益率超過3%以上，股市才會面臨較大阻力。相信短期內，低息環境仍會持續一段時間。低息環境延續和市場價值回歸，令高息策略再獲投資者青睞，特別是擁有眾多優質、現金流穩健、業務成熟、派息率較高企業的亞洲市場。

據MSCI過去十年的資料顯示，股息是亞洲市場股票總回報中不可忽視的重要部份。過去十年，股息佔MSCI亞洲（除日本）指數總回報的40％，佔MSCI中國指數的36％。

亞洲復蘇領先全球，今年隨着疫苗的推出，市場預期疫情有望得到控制，生產活動加速恢復，預計2021年亞洲區增長將領先全球，市場對區內企業盈利的信心高漲，料企業盈利於2020至2022年的複合年均增長率近15%，高於全球的8%。強勁的盈利增長預期將刺激公司恢復甚至增加派息，從而利好亞洲股息策略。

事實上，海外資金自去年底已見逐步調入亞洲，年初至今更錄得顯著的資金流入，加上弱美元繼續鼓勵資金流入包括亞洲的新興市場，支撐後市表現。

總括而言，即使息口中長期有調整壓力，但多國央行已明言，短期內政策不會劇烈轉向。因此低息環境將會持續一段時間，但由於投資者對政策收緊預期升溫，可能為後市帶來波動壓力。相信部署亞洲高息資產，兼享派息與增長潛力，是駕馭市場變化的一大良策。

曾德明

惠理基金—亞太區分銷業務主管