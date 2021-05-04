沙士式樓價崩盤，在16年後的世紀肺炎疫情沒有重演，令不少儲足彈藥的投資者望門興嘆，到底今天看似只升不跌的樓價，還可以維持多久？樓價之後又會如何走向呢？

要找到答案，首先我們要知道的是，千禧年代起樓價上升的原因：

（一） 港人沒有第二選擇

要了解香港樓價高企的原因，我們可以先參考世界各大貴價城市的情況，大家就會知道箇中奧妙。

在紐約曼哈頓，美國人若然覺得市中心的樓價貴，他們可以選擇住在新澤西州，只需過一隧道就可以去到曼哈頓心臟地帶上班；在倫敦，英國人可以選擇住在Dartford Harrow，在倫敦周邊還有大量選擇，總有一個地區令人稱心滿意；在東京，都心區域也是昂貴的，日本人可以選擇住在川崎、橫濱甚或箱根；在悉尼，澳洲人可以以住在Central Coast、Blue Mountain⋯⋯但在香港，我們可以選擇住在深圳嗎？抱歉，這就是人生。

有人說，深圳或許未來更貴，因為在高度鐵路化的香港，近十年來已經沒有很明顯的市區郊區之分，一條鐵路已經讓大西北的居民半小時就可以到達港島，鐵路效應下，也帶動全城樓價飆升，就連新界區的樓價不讓港島九龍專美。

作為香港人，在沒有第二選擇的情況下，樓價很可能會繼續企硬。

（二） 利率：借存利率相對同步

自千禧年代起，全球一直處於低息環境，世界各地央行一直奉行低息政策，大量資金流入資產市場，從而令物業投資回報率與存款利率存在一定差距。

試想想，若果未來息口上升，而借存利率相對同步時，假設完全沒有風險的銀行港元定期利率上升至3%而物業投資回報率等於或低於3%，這時便沒有人繼續投資物業了，因此，當有投資者需要繼續投資物業，其必然會要求物業投資回報率高於港元定期存款之3%。那麼，會有什麼因素令物業投資回報率上升呢？屆時出現的現象會是「租金上升」抑或「樓價下跌」？

問題又來了，甚麼時候利率才會上升呢？只需看到一個訊號出現，就可以準確知道利息何時上升了，而這個訊號就是「借存逆差」。

今天在匯豐銀行的資產負債表中，有約10,500億美金的貸款已借出去，同時卻有13,500億美金的存款，這意味著若利率增加時，基於借存利率相對同步，匯豐銀行每貸款$1出去都會在賬面上虧錢，因此短期內並沒有加息的可能性。「借存逆差」一直存在，利息繼續走低，樓價也自然徘徊在高位了。換言之，當這個「借存逆差」減少，便是利率上升出現前的訊號了。

（三） 舊樓有得劏

公眾對「劏房」很負面，但卻又很現實。十多年前，筆者剛接觸分間市場，一間200呎的分間房租金約$3,000至$4,000，整個單位租金約$6,000-$7,000；十多年後的今天，200呎的分間房租金$5,000-$6,000，整個單位租金$12,000-$13,000，差距由$3,000 拉闊到 $7,000。

作為一個普通打工仔，人工只有萬來兩萬元，斷不會將整份人工用來交租，為了自由、私人空間、上班更方便等等，很多人都會找些地理位置較好，更安全，更優質的分間房，儘管比正常單位小，但每月可節省多$7,000，相信這是部分作為打工仔的必然選擇，剛性需求就這樣衍生出來了。

為何舊樓有得劏會令樓價高企？

四十多年樓齡的路德圍洋樓，平均呎價$12,000左右，500呎單位市值租金約$14,000；二十多年樓齡的愉景新城，平均呎價$16,000左右，500呎單位市值租金約$16,000；十多年樓齡的萬景峰，平均呎價$19,000左右，500呎單位市值租金約$19,000；較新的愛炫美，平均呎價$21,000左右，500呎單位市值租金約$22,000。

然而，30年以上樓齡的樓宇因公契及大廈管理較寬鬆，開則也比較實用四正，很多業主都會拿來「分間」，原本路德圍的洋樓由月收租$14,000頓時跳升到$28,000，如果按$28,000月租來計算年回報率，業主賣出此單位的誘因大大降低。所以樓齡較舊的樓宇因為「有得劏」，較舊的物業為較新物業的呎價「打底」，這間接令較新樓宇的呎價企硬，甚至持續上升。

綜合筆者這十多年在物業市場上的觀察，以上三點的而且確造就樓價高企的現象。那麼，未來一段時間的樓價該如何走向呢？

由上而下主宰樓價下調的因素

在未來幾年間，筆者看到令樓市有機會下調的原因，將會是新型私樓需要繳交的管理費越來越貴。

假設現時有一價值1,000萬元的物業，月租$25,000，管理費和雜費約$5,000，淨收月租為$20,000，年收租金$240,000，回報率是2.4%。若租金下跌至$20,000，但管理費預期不會減少，在扣除管理費和雜費後淨收月租是$15,000，回報率降低至1.8%。

再考慮到未來很可能活在一個逐步加息的經濟環境，而借存利率相對同步，相比投資較高風險（租霸、吉租、維修等）的物業投資的回報率是1.8%（今天，高於1,500萬市值而只有2%回報率以下的物業比比皆是），投資者很可能寧可選擇近乎零風險的3%存款。

資金停泊在銀行定期，而非投資於相對高風險但較低回報的物業上，因此，就要令物業投資回報率上升，樓價便必須向下調整了。

總括來說，利率總不會永遠處於低水平，若然因某些政經因素令利率上升，管理費較高的新樓將會是樓價下跌的先行部隊。

香港中小型業主會創辦人 呂宇健Ken Sir

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