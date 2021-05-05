要數近日熱炒的板塊，醫美股必定榜上有名，過往亦曾在日報專欄作出推介，請自行Google。屬於少林正宗的必瘦站（1830），由高位計回落兩成，即見買盤支持，現價博反彈又得，分注吸納買第一注亦得。

有睇開披露易的，也知道必瘦站乃通告之王，最犀利試過一個中午連發三招，內容主要聚焦業務update及新發展方向，如疫情下生意繼續強勁、加強拓展醫療（痛症）及美容至大灣區、澳洲及新加坡市場；另外還有大股東歐陽江增持股份、未來擬易名為「完美醫療健康管理」等。最重要係通告一出，股價都有正面反應。好似噚日中午提到於海港城以至大灣區搞醫美服務中心，午後股價由跌轉升，20天線失而復得。

拉闊少少個畫面睇，今年股價累積升幅逾倍，但勝在派息吸引，以最近12個月共派息0.47元計，現價股息率超過七厘，可自行計算合適股息率入場，博回氣再上，跌穿5.5元止蝕。

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