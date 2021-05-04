【本報訊】港股連跌逾900點後，昨日略為收復失地，在缺北水下乾升近200點。美滙弱勢下，加上市場預期主要經濟體從疫情中復蘇，大宗商品價格急漲，銅價更逼近1萬美元大關，刺激資源股炒上。

恒指昨日高開80點，早市倒跌36點後有買盤支持，午後最多升219點，收報28557點，全日升199點或0.7%，成交金額縮減至只有908億元。滙控（005）及友邦（1299）撐市升1.8%及1.7%。騰訊（700）及平保（2318）分別微跌0.4%及0.8%。

除印度以外，全球發達國家的疫情普遍受控，各種商品的需求反彈，配合低利率和美元走軟的背景，彭博大宗商品指數上升0.7%，一度升至約九年高位。油價重上每桶70美元水平。

昨日資源股各板塊均獲炒上，中石化（386）升4.1%、中石油（857）升3.6%；五礦資源（1208）抽升9.9%、江銅（358）炒高8%；紫金（2899）爆上12.6%。

天貓試業 港視急挫6%

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，除主要經濟體復蘇，商品價格上升與近期運輸成本增加、供應鏈瓶頸等有關。至於銅方面，她認為增加銅供應需時較長，而疫情受控後釋放積壓需求，各綠色項目如電動車進一步增加銅需求，故銅價仍有上升空間。另阿里（9988）旗下天貓香港今起試業，港視（1137）昨日下跌6%，收報9.77元，為去年8月尾以來新低。