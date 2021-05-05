疫情下樓價升勢持續，元朗Grand YOHO兩房首見千萬成交。消息指，該屋苑9座高層E室一伙實用面積592方呎兩房戶，業主開價1,060萬元，最後以1,000萬元易手，料創屋苑同類單位二手新高。翻查資料，其樓下一層E室去年4月造價僅888萬元，反映相隔一年賣貴逾10%。原業主2016年以708萬元購入，持貨不足5年升值41%。

Grand YOHO一個2房單位，已貴過同區不少屋苑的3房單位。元朗站上蓋新元朗中心，3房1,000萬元有找，本月最新成交5座高層F室，實用面積780方呎，3房套間隔，以982萬元售出，呎價不足1.3萬元。而尚悅本月錄得4宗成交，其中2座高層C室，實用面積660方呎，成交價788萬元。

美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城近兩個月成交接近50宗，盤源開始短缺，連1樓單位也能成交。其中10座1樓單位，實用面積493方呎，去年6月已放盤，最初叫價780萬元，因為間隔有改動而乏人問津，放盤足足9個月，近日大旺市下終以749萬賣出。

康怡花園5日8宗買賣

鰂魚涌康怡花園交投續旺，本月首5天已錄得8宗買賣，其中曾發生烹夫案的D座再錄成交，屬中層14室，實用面積524方呎，以820萬元沽出，屬屋苑本月暫時最平價成交，呎價15,649元，較屋苑本月平均呎價17,202元低9%。

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