美國財長耶倫提及加息可能，曾觸動市場神經，拖累美股應聲向下，雖然耶倫其後補鑊淡化市場憂慮，但消息對美元只帶來短暫支持，未見明顯升幅。

受到耶倫加息論刺激，美匯指數今日升見91.36，為兩周高位，較上周三收市的90.61升67點子，令本年迄今升幅收窄至1.4%。過去一周，7大主流貨幣4升3跌，當中英鎊升0.6%最標青；其餘澳元、紐元和歐元升幅都不逾0.2%；加元、日圓和瑞郎低走，惟跌幅不多於0.1%。

耶倫周二透過視像出席一個研討會，就美國總統拜登4萬億美元基建方案發表意見，稱縱使這筆額外開支只佔整體經濟一小部份，但假以時日息口可能要上升，以確保經濟不會過熱，其言論令市場揣測她正在吹風加息，消息觸發美國科技股應聲向下，納指曾下跌近1.9%。不過，耶倫其後澄清，指她不認為通脹問題正在醞釀，而她之前的言論並非是要就息口去向作出預測或建議，其「補鑊」支持美股收復部份失地，道指收市更倒升。

央行消息方面，本周有兩家主要央行議息，當中澳洲儲備銀行昨日一如預期按兵不動，將官方基準利率保持於0.1厘，對於當地樓市熾熱情況。央行行長Lowe表示說行會密切監察房地產市場，以確保按揭申請人不承受過高風險。市場認為，雖然澳洲經濟復元速度勝預期，但當地要達到央行提出的3大加息門檻──即就業市場緊張、工資增長逾3%，以及實質通漲處於2至3%的目標範圍，仍需一段時日才能達到，故相信央行短期不放風加息。另邊廂，英倫銀行周四議息，基於英國疫苗接種進展良佳下，經濟前景轉好，市場聚焦英倫銀行會否放風減慢購買資產的步伐。

非美貨幣中，上周提及的日圓續弱，今日低位曾見109.41兌1美元，與52周低位的110.97相差約150點子，短期壓力未除。

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