天貓香港即日起在本港試業，有2,000多個品牌率先加盟，銷售產品以美妝、服飾及家電為主。不過，記者將天貓香港的貨品與HKTVmall和大陸淘寶比較，發現天貓香港貨品價格普遍偏高，而且只出售大牌子的正版貨品，反而「淘寶恩物」如小家品等平價貨品，則全部欠奉。

記者分別比較三個平台的貨品價格、運費、送貨速度，以及各個平台的優惠。首先價格方面，以日常用品為例，港人常會在大陸淘寶定購小商戶的低價貨品，就例如牆紙、波波燈、或懶人枱等「淘寶恩物」，在天貓都不見有售；而地墊在天貓有售，不過款式就非常少，價格亦比HKTVmall及淘寶貴近20元。其實天貓各類用品的選擇亦明顯較少，以廁紙為例，在天貓就只得一款唯潔雅衛生紙供選擇，價格雖然為最平，10卷裝只售27元，不過在淘寶及HKTVmal就有多個其他品牌及款式可以選擇，有不少比27元的唯潔雅衛生紙更便宜。

化妝品而言，以四種熱門產品，分別是SKII的神仙水、NARS的蜜粉、Mac的唇膏以及The ordinary的精華油作比較，其中有三項都是在HKTVmall購入最為划算，價格相差亦較大，例如是NARS的蜜粉HKTVmall只售280元，天貓則需325元；家電方面，比較DYSON V11 Fluffy吸塵機、PHILIPS氣炸鍋及IMARFLEX抽濕機，全部亦都是HKTV Mall價格較平，價錢相差近200多元。最後HKTVmall亦有多種新鮮水果、肉類及疏菜等可以網購，而淘寶及天貓暫時就未有。

運費及收貨速度方面，天貓購滿399元可以免運費直接送上門，HKTVmall就只需滿350元，而淘寶就要自行再支付集運費用。以上門派送而言，淘寶集運費首0.5公斤為19元，其後則為4元；自取的話首0.5公斤為7元，其後為4元。HKTVmall及天貓同樣有自取點，但前者在全港有近100個自取店，非常方便，天貓香港的自提點數目則只有近40個。天貓及HKTV Mall的送貨速度相約，一般一星期內可以收貨，而淘寶因要處理集運，需時就較長，一般需要近1至2星期。

至於優惠方面，天貓及淘寶只有用支付寶戶口餘額結帳才不用收手續費，用PPS或信用卡支付都要收取額外1至2%的手續費，而HKTVmall用信用卡支付，則就不用收手續費，亦可用PayPal及PayMe付款，較貼近香港人使用習慣。會員優惠方面，天貓和淘寶可以透過消費儲存「淘氣值」，累積一定值可以獲得指定優惠，而HKTVmall就有現金回贈優惠，購買指定商品可以享有高達5%的回贈。另外客戶只要在12個月內，累積消費達3,000元就可以成為VIP會員，VIP會員逢星期四可以享有95折優惠。

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