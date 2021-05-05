「Son姐，進退兩難想問問你意見。份工做咗差唔多10年，近2年老細對我諸多挑剔，成日攞我同其他同事比，人地嗰個做得好過我，小事化到無限大。呢度唔會有發展機會，士氣亦冇之前好，有小撮人鐘意玩小圈子，咁既情況我係咪應該要走？我有搵工，但hit rate低，未試過未搵到工就走，困難係我唔知走咗先幾時搵到新工。」

你老細做到如此出面，公然唔妥你，你亦清楚知道留低冇運行，是否應該要走，答案顯而易見，我絕對相信你知，還需要問我意見？進退兩難的不是你的處境，是你的思想心態性格，造成的困境。反過來說，你老細如此對待你，你依然繼續留低，睇死你走不了冇勇氣走，他的態度只會越來越差，甚至變本加厲，實屬正常。

你問我的問題，不是是非題，亦不是對錯題，是個選擇題。醜話說在前頭，以前的我，一定罵你一個過狗血淋頭，是你自己做的選擇，有什麼好難過難受埋怨？自欺欺人，永遠只能自欺欺不了人，能夠欺負你，是因為你接受被欺負。你不是受害人，更加不是被困，認清楚事實，一切是你自己的選擇造成的結果後果。

你哋老細玩了兩年，你說期間找工作命中率低，你有沒有好好反省過原因？有沒有努力提升自己增加自己的能力和競爭力？反過來說，你老細唔妥了你兩年，依然唔炒你，只是繼續話你逼你走，明明不舒適的舒適圈你依然留戀，我相信因為你有留戀的條件，只要你唔走，你老細要炒你，應該不是一件容易的事。否則炒你唔使擇日子，話知你搵到新工未，一樣要執包袱走。

你的做人做事心態思維作風一日不改，即使你成功搵到新工，情況都不會有甚麼改變，無限輪迴算這種。你要繼續裝睡，誰都叫不醒你。恕我失陪！

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略