江西銅業股份（358）公佈截至今年3月底止首季業績，營業額1,020.36億元（人民幣‧下同），按年升81.5%。純利8.59億元，按年升436.3%；每股盈利0.25元。喺過去3個月中，受惠於行業不斷轉向全球需求，銅企股價上漲60%至80%，對比同期恆生中國企業指數上升13%，大幅跑贏。喺全球經濟復甦推動下，銅價目前創9年新高，鈷價亦累升50%以上，升幅快於預期，農曆年需求較以往強勁，持續供應中斷，加上美元走弱，雖然預期銅礦供應量將增長，但需求增長速度更快，因此相信至明年銅仍將維持短缺。電動汽車嘅需求樂觀情緒增強，則刺激鈷需求，2021至2022年鈷價預測上調30%。

經濟重拾增長動力，工業生產增加，資源需求提升，市場預料通脹快將來臨，資源價格炒上，其中銅價大漲。江西銅為中國最大嘅銅生產基地，同時亦係最大嘅伴生金、銀生產基地，以及重要硫化工基地，公司擁有目前國內規模最大嘅德興銅礦及多座在產銅礦。江西銅年產銅精礦含銅超過20萬噸；公司控股子公司恒邦股份具備年產黃金50噸、白銀1,000噸的能力，附產電解銅25萬噸、硫酸130萬噸的能力。公司現為國內最大嘅銅加工生產商，年加工銅產品超過140萬噸。公司陰極銅產量超過160萬噸/年，旗下貴溪冶煉廠為全球單體冶煉規模最大銅冶煉廠。

更有大行表示，銅為減少碳排放及以新能源作為石油代替品嘅關鍵材料，但市場面臨供應短缺，預計每噸銅價將由目前的9,000美元，上漲至2025年的1.5萬美元，潛在升幅逾6成，更以「新石油」嚟形容銅。美國準備投入二萬億美元大搞基建，對全世界原材料需求必然上升，銅價可受惠。江西銅料續受惠銅價上升，目前H股現估值吸引，相當於今明兩年預測市盈率11倍，低於歷史均值17倍。走勢方面，股價自3月持續回升，日前股價再考驗10日線並成功找到支持，現價吸納博再向前高位22至24元出發， 跌穿18.8元10日線止蝕。

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