特約報道｜海外購買物業放租，是增加被動收入的好方法。不過因疫情的關係，能吸引優質而穩定的租戶地點，變得極具吸引力。在後疫情時代，在澳洲市中心以外有不少新興的樓盤，如墨爾本近郊的醫療重地，樓價疫市上升14.72%，該區優質而穩定的租客來源受外來因素的波幅相對較微，吸引不少投資者的目光。

澳洲醫療產業一直處於世界領先地位，是當地政府致力發展的一環，單在2019-2020年度，澳洲政府就在醫療保健投入了818億澳元，佔總支出的16.3%，可預視到未來仍會持續增加。去年澳洲政府公佈的優先移民名單，當中17項需求較大的職業，大部份屬醫護行業，可見醫護職業最為渴市。據澳洲衛生人力資源部門預計，到2025年，澳洲還額外需要10萬名護士。

澳洲國家技能委員會（NSC）於今年三月發表了一份就業增長預測報告，指2025年醫療與社會服務產業預計將會14.2％的職位增長，增加職位達249,500個，持續為澳洲的勞動市場提供大量的職位需求。相較於其他產業，醫療產業受疫情影響較少，就業人數持續增長。而且醫療產業不乏受高等教育的專業人士，收入優渥穩定，根據人力資源企業Indeed的報告顯示，2019年醫護行業的工資增長率達3.2%，屬全澳最高。

今次介紹的樓盤Samma Place位於墨爾本Ivanhoe，是澳洲政府指定的國家就業與創新集群（NEIC）之一，倡議耗資50億澳元，政府聯同La Trobe大學推動教育、科研及醫療產業升級，會帶來近30,000個就業機會。項目附近聚集4間大型醫院，鄰近La Trobe大學和多間先進醫療機構，當中Austin醫院更是維多利亞州唯一提供急性脊髓損傷、肝臟移植服務，同時是全澳最繁忙胸肺外科手術醫院。

Samma Place毗鄰Kew、Bawlyn、Burwood等豪宅區，是一眾年輕專業人士聚居地。項目共分四期推出，第一期全球獨家開賣，提供1至3房全新公寓，首期26萬港幣起。項目交通方便，離市中心僅10公里，坐擁超級名校網，匯集頂尖百年名校Ivanhoe Girls’Grammar School及Ivanhoe Grammar School，能迎合專業人士家庭對子女教育的殷切需求。

當地產業以醫療技術、製藥、科研、教育、高科技製造和資訊科技為主，故未受留學生和旅客減少影響，就業市場穩定，支持該區租賃市場的租客群，都是當地常住人口，傾向簽署長期租住合同，平均租賃年期為2年，客源優質穩定。為了方便通勤和照顧家庭成員，不少醫護人員都會選擇在工作地點附近居住，Austin醫院、Heidelberg醫院、Mercy婦產科醫院、及Olivia Newton-John癌症及健康研究中心，距離Samma Place都不足一公里，舉步可達的距離，無疑是當地醫護人員最佳的住屋選擇。

經歷疫情洗禮，許多新法則和模式應運而生，例如WFH模式的出現，令不少人體會到不一定要住在市中心，住遠一點付出還少，卻有更好的居住環境，何樂而不為。這些在疫情下出現的投資新地區，正是極具潛力的升值黑馬，本周末展會免費講座由專家深入剖析澳洲樓市現況，聽完你就知點搭上這一波升幅的順風車，贏盡先機。

展銷會日期：5月8至9日（星期六至日）11 - 7pm

《澳洲樓市升勢順風車時機》講座：5月8至9日（星期六至日）1pm／4pm（每天兩場）

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

查詢電話：2376 1088

登記網址：https://bit.ly/3vxnnEa

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