近月多個市區單幢盤湧現，由市建局及有利集團（406）發展的大角嘴利．晴灣23，早於2019年8月批出預售樓花同意書，今日突擊推盤，一口氣上樓書、開價及公開示範單位。首批50伙，折實平均呎價18,858元，比同區新盤平近兩成，亦比旺角近期兩個新盤逾一成，以低價搶客；開放式入場費465.3萬元，部署下周開賣。

有利集團宣佈，大角嘴利．晴灣23首張價單推出50伙，包括10伙開放式、32伙一房及8伙兩房單位，實用面積276至466方呎，定價557.2萬至1,071.1萬元，呎價20,188元至25,447元。最高樓價折扣16.5%，折實價465.3萬至889.4萬元，呎價16,859元至21,248元。入場單位是9樓A室，實用面積276方呎的開放式戶，折實價465.3萬元，呎價16,859元。

今年最平市區新盤 開價貼同區二手

翻查資料，近期鄰近的旺角區有兩個新盤開價，包括信置（083）One Soho及遠洋（3377）千望，兩盤折實平均呎價分別21,538元及22,554元，利．晴灣23較之平最多16%，以均價計亦是今年以來最平新盤。至於大角嘴區，近年亦有多個單幢盤供應，其士旗下傲寓去年9月首批均價20,934元；恒地（012）利奧坊．曦岸去年5月首批均價24,260元；而大角嘴尚璽2018年6月首批均價更見25,514元，利．晴灣23比近年同區新樓平逾兩成。

不過，二手方面，附近的利奧坊．曉岸近期成交呎價22,317元；奧柏．御峰則為18,402元，是次利．晴灣23開價貼近二手市場價。

有利集團執行董事黃慧敏形容，利．晴灣23開價是「有利心動價」，今日會同步上樓書，明日起開始收票及開放示範單位，最快下周賣樓。項目預計關鍵日期為今年12月底，樓花期只有利．晴灣23約半年。

預售批文早於年半前取得

黃慧敏指，集團是次開出「有利心動價」，希望提供更多選擇予香港市民。取得預售樓花逾一年半，項目才正式推出市場，黃指，賣樓需要合適的時機，認為一年半前未必最合適，加上與市建局等多方溝通過，最終決定近期推出。

黃慧敏解釋，近期新盤銷情理想，加上本港疫情控制領先全球，經濟似乎有復甦跡象，就算東涌外傭群組醞釀暗湧，依然對本港相當有信心。是次開價低市價一成，黃指並非有意低價搶客，而是希望提供更多選擇，及健康生活予市民。

利．晴灣23全盤142伙，實用面積介乎276至584方呎，戶型間隔包括開放式、一房單位、兩房單位、三房單位及8間連天台或平台的單位。其中開放式單位實用面積276方呎，一房單位介乎282方呎至326方呎，兩房單位則介乎409至466方呎。項目關鍵日期為2021年12月31日，距今約逾6個月時間。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，利．晴灣23今天公布首張價單50個單位，較同區新晉二手屋苑成交呎價低約一成，開價吸引，因同區有多個同類型項目同時推出，競爭大，令發展商低開迎旺市。利．晴灣23屬短樓花項目，更合上車用家，有其吸引力，料首批單位可一Q清枱。

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