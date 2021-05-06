市區多個新盤展開混戰，單單為旺角站附近都有3個新盤推售，日前有利集團（406）大角嘴利·晴灣23更開出低市價兩成的屯門新盤價，低價搶市。信和（083）旗下旺角新盤One Soho今天次輪發售76伙，客戶幾乎都被搶盡，記者目測，開售約半小時，現場僅約20至30組客人。消息指，截至下午5時半，約有21組客到場揀樓。

中原住宅部總裁陳永傑指，由於昨日大角嘴新盤開價較One Soho呎價折讓逾4,000元，目測旗下逾3成客人都轉投大角嘴項目，加上旺角區共有3大新盤部署推售，買家有較多選擇。相信日內6伙兩房單位應該可以沽清，另外再沽出近20伙單位。樓市本月整體氣氛向好，疫情對後市影響輕微，本周末繼續有多個新盤開售，料本月一手成交可達2,000宗。

項目次輪銷售76伙，銷售安排原定為78伙，其中不少為首輪發售貨尾單位，由於推出價單後有兩伙先行沽出，故最終今日公開發售76伙，折實入場費599萬元。除了首張價單貨尾巴，加推的33伙，全屬一房單位，折實平均呎價22,951元，較首張價單的折實均價高約6%，折實最平售約640萬元起。

大角嘴利．晴灣23昨公佈首張價單，50伙折實平均呎價18,858元，較旺角近期兩個新盤One Soho及千望平逾一成，擺明低價搶客。該盤今天開始接受認購登記，市場暫收約60票，已錄得足額認購。

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