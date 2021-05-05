曾在《蘋果》午市急Call和夜晚自家節目提到嘅歐舒丹（973），終於吐氣揚眉，埋單勁升一成半創新高，有跟進嘅戰友，唔使再問點處理，因為咩位沽都贏，贏多贏少就睇閣下嘅造化了。

今次大獲全勝，最想講嘅係四個字︰集思廣益。事緣歐舒丹上次公佈業績時，眼見未能突破高位便急急食糊，之後冇再芒實。直至最近，在節目得到戰友溫提，始發現業績快到，成功搵到靚位上車，the rest is history。再一次證明，炒股票極需要靈感衝擊，尤其遇上悶市，各位請繼續到午市急Call或本欄YouTube節目開心share吧。

講番歐舒丹，截至3月底止第4季業績靚爆鏡，銷售按歐元及固定滙率均錄得增長，三個核心品牌均有雙位數增幅。地區計，中國增長達6成，更成為比重最大的市場（18%），內需股味道越來越濃。另一個賣點在於網上銷售，全年增長達69.2%，佔銷售淨額由去年同期的21.7%，大升至最新的37.4%，成功在疫市突圍之餘，成本又同步減低（不需設實體店），錢途無限。券商對歐舒丹業績有讚冇彈，一致給予買入評級，富瑞目標價高達30.5元。從圖表出發，走勢終出現突破，只要守住前浪頂約24元，新一輪攻勢可以繼續！

唐牛

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