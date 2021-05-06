鷹君（041）主席及董事總經理羅嘉瑞今午於股東會上指，早前與高銀（530）主席潘蘇通洽購何文田一期項目已完成交易，暫無可奉告，避談與長實爭奪地皮一事。有股東追問會否考慮派發特別息，有鷹君職員補充，相關項目料建成800至1,000伙單位，收益部分用作填補酒店業務虧損。

羅嘉瑞指，白石角朗濤項目尚有200多伙待售，主要為大單位，相信市場需要時間消化，而目前銀根寬鬆，樓市剛性需求強勁，住宅供應不足，相信住宅市道不會太差，亦有意投地。

他補充，疫情對集團的商業項目造成打擊，特別是商場，期望隨著疫情改善，市民接種疫苗，恢復通關及旅遊氣泡等，可令生意有所改善，對相關業務前景審慎樂觀。

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