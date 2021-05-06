印度疫情嚴重失控，醫療系統、疫苗及設備持續短缺，多個發展中國家再次向世界貿易組織（WTO）提出，希望暫時放寬對疫苗私知識產權保護。美國在周三（5日）宣佈，支持放棄疫苗專利，以擴大疫苗的生產及分配。

消息觸發疫苗股急挫，康希諾生物（6185）曾最多跌逾21%，現報304元，跌16.8%。復星醫藥（2196）暫跌11.3%，報49.9元。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）指出，這是全球性的衛生危機，這是疫情下採取的特殊措施。雖然拜登政府一直堅信保護知識產權，但為了儘快結束這場疫情，美國決定支持豁免疫苗的知識產權。

她續指，在確保美國有足夠疫苗供應的基礎上，同時加大力度與私人企業及潛在夥伴合作，擴大疫苗製造及分發規模，以及增加用於製造疫苗的原料。

但有藥廠認為，此舉無助短期內增加疫苗供應。即使獲得疫苗配方，亦沒有足夠技術和能力生產疫苗。另外，疫苗原料供應有限，豁免專利保護甚至會助長假疫苗，並會打擊業界未來研發的動力。

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