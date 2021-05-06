《21世紀經濟報道》指出，廣東6間「一行兩局」金融監管機構聯合發布通知，就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》公開徵求意見。

6間「一行兩局」金融監管機構分別是人民銀行廣州分行、人民銀行深圳市中心支行、廣東銀保監局、深圳銀保監局、廣東證監局、深圳證監局，根據授權共同開展「跨境理財通」大灣區內地業務試點監管工作。

上述6間機構在起草說明中稱，粵港澳大灣區經貿往來密切、人員交流頻繁，居民個人在區內跨境工作生活非常普遍，對跨境理財存在較大需求。一方面，港澳地區個人希望購買內地銀行的理財產品，進一步拓寬到內地投資的渠道；另一方面，內地居民希望購買港澳銀行的投資產品，實現個人資產配置多元化。

「北向通」跨境資金淨流入額上限和「南向通」跨境資金淨流出額上限均不超過理財通業務試點總額度。目前，理財通業務試點總額度暫定為1,500億元人民幣。另外，理財通業務試點對單個投資者實行額度管理，投資額度為100萬元。

值得注意的是，港澳投資者可以購買內地銀行非保本淨值化理財產品，但現金管理類理財產品除外。

南向通參與者淨資產須過百萬

參與者資格方面，「南向通」內地投資者需滿足幾個條件，包括具有粵港澳大灣區內地9市戶籍或在粵港澳大灣區內地9市連續繳納社保或個人所得稅滿5年；具有2年以上投資經驗，且滿足最近3個月家庭金融淨資產月末餘額不低於100萬人幣，或者最近3個月家庭金融資產月末餘額不低於200萬人幣。

報道指，開展「北向通」業務的港澳投資者應符合港澳金融管理部門規定的相關要求。港澳投資者業務資格由港澳合作銀行進行核實。

金利豐證劵研究部執行董事黃德几認爲，有關消息對明日股市整體影響不大，因市場盼望理財通額度出爐已久，而且理財通的額度不算很大；對於銀行而言則有更多生意。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略