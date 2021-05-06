九倉置業（1997）主席吳天海出席股東會後表示，近期旗下商場表現好過政府公佈零售數字，惟最後統計仍未完成，暫未能披露數據。他又認為，零售市道已回穩，主要因疫情受控，以及集團持續協助租客進行推廣，令商場的車流及人流增加，預期母親節市道亦不會太差。

他補充，近期本地消費已大致恢復，相信政府消費券可帶來些少幫助，惟目前仍缺乏外來遊客，只要一直未能通關，相信仍會影響未來三季的零售及酒店表現，而病毒變種對零售業帶來一定風險，冀盡快受控。

海港城近期持續推出消費活動，問到是否會增加推廣開支，吳天海回應指，「要用嘅（推廣開支）就一定要用」，因租戶有好的銷售成績，商場亦會受惠。至於九置去年斥逾20億元為商戶提供租金援助，他就指今年有關援助金額會減少，因新租約的整體租金已下調。

早前有商場為已接種疫苗顧客，提供最多40元現金劵優惠，以鼓勵市民接種疫苗，問到會否仿傚同業，吳笑指，「送優惠劵唔係為（鼓勵）打疫苗，應該係刺激消費」，又指自己完成接種兩劑疫苗，惟未透露接種哪款疫苗，僅指「政府俾嗰隻」。

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