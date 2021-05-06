體育用品品牌Adidas計劃出售旗下品牌Reebok，要求潛在買家於下周提出首輪出價。消息指大陸品牌安踏體育（2020）、李寧（2331）、南韓品牌Fila以及美國品牌Wolverine均有意競投。

《路透》引述消息人士指出，包括TPG資本、Sycamore、Cerberus與Apollo在內的金融投資者也可能加入標售，它們預期Reebok有潛力可以轉虧為盈。但市場預計這宗交易可能會受到新疆血綿事件所帶動的政治紛爭而受到影響。Adidas對消息不予評論。

Adidas於2006年以38億美元購入Reebok，以增強競爭力對抗Nike，但Reebok的業務表現不理想，不少投資者都呼籲Adidas賣走該品牌，現時估計Reebok市值大約12億美元，如果以市值出售，即Adidas 至少要蝕26億元。

安踏體育升1.36%，現報141.4元；李寧現升6%，報69.4元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略