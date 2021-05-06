中原地產潘鈺恒表示，今年樓市表現暢旺，樂觀情緒推動買家積極入市。分行新近促成元朗尚悅2座高層C室成交，實用面積660方呎，三房間隔，向內園，叫價810萬元，日前有睇樓客攜同支票睇樓，並即場洽購，業主見買家實在，故肯減價，最終減價22萬元或2.7%，以788萬元成交，呎價11,939元。

潘鈺恒表示，買家為上車客，目標入市元朗區三房單位，睇樓多月，終遇到上述合意放盤，單位屬高層，且附有靚裝修，一睇即中，見業主肯減價，即拍板入市。原業主則於2014年8月以615萬元一手買入單位，持貨7年轉手，賬面獲利173萬元，單位期內升值28%。

嘉湖山莊移民盤554萬易手

中原地產曾芷妍表示，分行新近促成天水圍嘉湖山莊麗湖居2座中層F室成交，實用面積442方呎，兩房間隔，原業主買入後豪花50萬元全屋大裝修，由於裝修雅致，加上目前保養仍然新淨，放盤短短兩星期，吸引大量睇樓客參觀，新近有客人睇樓後立即還價，原叫價568萬元，議價後以554萬元成交，呎價12,534元。

曾芷妍表示，新買家為區內分支家庭，被單位靚裝吸引，見同類放盤十分罕有，加上即買即住，所以即場作出洽購，並迅速拍板承接。原業主則於2011年2月以190萬元購入單位，因移民才賣樓，持貨10年，賬面獲利364萬元，單位升值1.9倍。

投資客「無睇樓」748萬購峻瀅

美聯物業黃麗貞表示，樓市交投趨旺，不少投資客紛紛出動，該行剛促成將軍澳峻瀅6座高層D室2房單位成交，實用面積507方呎，望山景，獲投資者「無睇樓」下以748萬元承接，呎價14,753元。按單位月租1,5000元計，回報率約2.4厘。原業主2012年9月以489.6萬元購入，是次轉手賬面獲利258.4萬元，升值約53%。

用家租轉買 900萬購泓景臺2房

美聯物業劉念滿表示，有租客睇好後市，決定「轉租為買」，最新見於長沙灣泓景臺7座中層G室2房單位，實用面積511方呎，吸引一直租樓之用家承接，成交價900萬元，呎價17,613元。原業主於2002年9月以約180.5萬元購得，是次轉手賬面大幅獲利約719.5萬元，升值近4陪。

太古城2房靚景戶賣1,265萬

中原地產趙鴻運透露，鰂魚涌太古城暫錄得6宗成交，平均呎價19,995元。新近成交單位為太古城南海閣中層B室，實用面積587方呎，2房間隔，向北，附有雅緻裝修，坐享園、池及海景。業主早前以1,500萬元連租約放盤，現仍有租客，但可以交吉形式放賣，最終以1,265萬元易手，呎價21,550元。原業主於2011年3月以693萬元買入單位，持貨10年，賬面獲利572萬元，單位升值83%。

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