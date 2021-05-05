【本報訊】港交所（388）去年建議調高主板上市公司門檻，惟諮詢期內惹來業界強烈反對，有傳媒昨報道港交所擬對計劃讓步，顧及疫情下公司盈利倒退，故建議前三個財年累計盈利由早前諮詢的1.25億元，降至不少於8,000萬元。

業界人士表示，最新計劃反映港交所願意協調，相信能提高市場質素，但認為要設立過渡期，減少業界損失。

據《南華早報》昨引述消息人士報道，港交所最新建議，前三個財年累計盈利不少於8,000萬元，較現時的5,000萬元高出六成，料經證監會批准後落實；港交所發言人拒絕就該報道置評，諮詢結果將適時公佈。該消息人士表示，港交所考慮到疫情拖累不少公司整體盈利倒退，故調整盈利門檻。他又稱港交所會按情況，容許公司申請豁免盈利要求。

業界盼設立過渡期

港交所去年11月就提高上市門檻展開為期兩個月的諮詢，並提出兩個方案，包括跟隨早前最低市值增幅上調1.5倍，最近一年盈利最低要求由2,000萬元增至5,000萬元，前兩財年累計盈利由不少於3,000萬元升至7,500萬元，前三個財年累計不少於1.25億元；方案二是，參考1994至2019年恒指平均增幅，得出兩倍的升幅，最近一年盈利須不少於6,000萬元，前兩財年不少於9,000萬元，前三個財年累計不少於1.5億元。

金融服務界議員張華峰表示，若三個財年盈利至少8,000萬元方案落實，將較之前計劃有所調整，「提高了市場質素，生存空間更大，即使好多公司都係最後一年先谷大盈利，但起碼按盈利看，保證此商業模式可以生存。」

宏高證券投資經理梁杰文指出，因應通脹情況是要提高上市門檻，「但需要有過渡期，因為對於潛在入表的公司，如果一下子提高，會影響上市程序。」他又指，對於專注細股的同業，例如小型券商、律師行等影響最大，或會因而減少收入，故認為港交所要循序漸進，讓業界慢慢轉型以減輕損失。

計劃重審GEM板定位

消息人士又指，港交所計劃重審GEM板定位，以協助中小企業透過該板集資。梁杰文直言創業板一潭死水，「過去完全冇創業板上市，所以都因為咁，業界先反對提高主板上市門檻，如果激活到創業板，到時就兩邊都能兼顧。」

港交所主板上市目前共有三個準則，包括盈利測試、市值或收入測試、市值或收入或現金流測試，企業須符合其中一個準則方獲上市資格。去年則針對市值要求最低的「盈利測試準則」提出改革。港交所指有關規定自1994年推出後未有調整，改革為應對監管主板上市申請人質素。