《星島日報》報道，美心集團今年重推去年暫停的見習管理生（Management Trainee）計畫，並稱會大增年輕人主導權，包括盡可能讓年輕人到喜歡的崗位工作，選取想逗留的工作環境。

報道指，計劃長12個月，會聘請20至40人，以持大專學歷不多於2年工作經驗的年輕人作對象，並無特別限制參加者的修讀學科，可揀前線營運、食品研發、供應鏈及人力資源等崗位。

美心集團高級人力資源總監林嘉儀指出，明白年輕人不想等太耐，由申請至入職約2至3個月，8月已可上班。她指集團想透過計劃，讓年輕人知道飲食業值得發展。

報道引述她承認集團難請人，涉不同部門，尤以前線為主，「你問我，我都不知道為何請不到人。」她表示，世界未來屬於年輕人，客人都是年輕人為主，需要年輕人加入。惟拒透露起薪點，「（薪金）好過Big 4，Big 4其實好cheap。」入選計畫會視為全職員工，同樣可使用集團設施，如健身室和空中花園施等。通過一年計畫後，可成為資深或高級職員（senior officer）。

美心集團創辦人長女伍淑清曾於2019年接受《環球時報》專訪時稱，年輕人被社交媒體洗腦，會放棄這一代年輕人，然而集團今年的招募方向明顯與伍淑清的言論大相徑庭。

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