常言道五窮六絕七翻身，當五月一到，港股悶局都被打破，恒指短短兩個交易日間由29200打落28200，逼近整個四月橫行區的底部，筆者由四月初開始強調要保留5-7成現金並轉打防守，都算是賺了個安心，即使大市回調亦處之泰然。

對中線投資者而言，仍然與早前所說，毋須心急，繼續靜待大市RSI（14）跌至超賣水平才考慮入市未遲，因為五月是窮市或是區間上落的機會仍大，除非有一次較明顯大幅的洗倉才可令大市從回上升趨勢。至於仍有戰意的戰友們，則要十分注意淡倉操作，以趨勢而言，恒指期貨曾跌穿四月橫行區底部28300，而MACD亦出現0線以下快線下穿慢線的形態，反映趨緩向下，加上ADX亦由低位12上升至19，反映趨緩有加速之勢。

不過即使看淡，擇時方面亦不容易，因往往跌勢出現時波幅會開始增大，本周大市已在28100至28400來回數轉，即使是持有淡倉都是對信心的挑戰。所以比較之下自己會較喜愛以熊跨策略（Debit put spread）出擊，即買入28000即月認沽期權（付出305點期權金），並沽出即月27800認沽期權（收回240點期權金），即整個組合共付出約65點期權金，只要月尾到達27800以下結算，則可收回200點期權金，約一賠二回報。好處是一來權金便宜，回報有數得計，二來不必理會月中上下波幅，不必博五月出現大跌，只要偏淡慢慢跌穿27800，整個組合便有一定回報，岩晒懶人。

灝昇

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