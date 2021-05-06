●佐丹奴國際（709）發盈喜，預計截至年6月30日止六個月將錄得股東應佔溢利，轉虧為盈，去年同期虧損約為1.75億港元。集團銷售額增加2.4%，當中銷售額在3月大幅反彈，按年增加69%，主要因爲政府放寬社交距離措施，從而恢復線下銷售，特別是在內地和台灣，線上銷售增加、東南亞等國家銷售業績上升、及目前租賃業主提供租金優惠等因素。集團又指因受疫情持續影響，集團在2021年第二季度的增長和財務表現仍不確定。

內房股

●合景泰富集團（1813）公佈上月銷售數據，4月預售額為129.25億元（人民幣、下同），按年增加98.5%，預售建築面積約為66.8萬平方米，按年增加59%。

●中駿集團控股（1966）公佈上月銷售數據，4月銷售金額為約101.17億元（人民幣、下同），按年增加66%；合同銷售面積為66.6萬平方米，按年增加43%，4月的平均銷售價格為每平方米15,180元。

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