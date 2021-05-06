全球商品價格走高、貨輪緊張運費抬升，加上資金炒作復蘇需求增加，中國多項商品期貨向上，部份更曾創歷史新高，惹起市場通脹憂慮。

據《新浪財經》報價，大批商品期貨價格日內升幅驚人，其中動力煤、焦煤升約8%觸發停板機制，而鐵礦石升6.81%，菜油升5.14%，玻璃升5.82%，純碱升6.67%，升逾3%的更是「一藍子」，包括PVC、棕櫚油、螺紋鋼、線材、瀝青、熱軋卷、20號膠等等。

原材料價格急升，將引致工業品出廠價格枱升，中國上月公佈的3月PPI（工業生產者出廠價格）因大宗商品加價升4.4%，惟加價未傳導到消費者市場，當月中國CPI則僅微升0.4%。稍早前，國務院副總理劉鶴在金融穩定發展委員會會議中指出，要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。3月下旬國務院常務會議也提到要平穩物價，保持經濟運行在合理區域。

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