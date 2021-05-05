【本報訊】樓市暢旺，市場再錄名人入市交易。據土地註冊處資料，中半山御花園2座低層B室，實用面積1,094方呎，上月登記以3,740萬元連車位易手，呎價34,186元，樓價及呎價創屋苑同類單位新高。

新買家是於娛樂圈擁有「樓王」稱號的任達華（圖），並以首置身份入市，只須支付樓價4.25%印花稅。原業主則於2012年以2,500萬元買入單位，持貨9年賬面獲利1,240萬元，升值近五成。

「香港係我家嘛」

任達華首置買豪宅，他昨日回應《蘋果》時說：「香港係我家嘛，香港嘅夜景係最靚，所以用首置買咗呢間屋。」換句話說，這豪宅肯定有無敵靚景，任達華說：「靚㗎！」他表示稍後才收樓，問到會自住嗎？只稱：「未知呀。」

任達華向來愛投資磚頭，他與妻子費琦（FEI QI）持有的太子基隆街地舖，實用面積1,150方呎，連900方呎閣樓，現為食肆「寶寶雞煲」，今年初獲財團以3,500萬元收購，是次出售地舖，賬面勁賺2,062萬元，舖位升價近1.5倍。

消息指九龍站凱旋門朝日閣高層B室，實用面積1,017方呎，以5,700萬元易手，呎價56,047元，創屋苑呎價今年新高，原業主大賺3,000萬元。另何文田Kadoorie Hill中層A室以4,400萬元易主，呎價30,220元。