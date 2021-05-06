據《華爾街日報》，螞蟻集團正與內地監管機構研究，將眾籌危疾保險業務「相互寶」納入銀保監的監管範圍。

「相互寶」即相互保險公司（Mutual Insurance Company），成員加入後，如果遭遇重大疾病，可申請互助金，費用由平台上所有會員攤分，較一般保險公司追求盈利壓力為細。

報道引述消息人士指出，由於監管機構擔心一旦關閉「相互寶」業務，將導致參與計劃的民眾不滿，而引發社會不安，因此關閉該業務並非選項之一，相信「相互寶」最終可能會成為由銀保監會所監管的一種商業產品。

據報，螞蟻正考慮與持牌保險公司合作，將「相互寶」的服務轉為受監管的保險計劃。屆時，「相互寶」就會和「水滴互助」一樣終止營運。「水滴互助」在今年3月終止營運，現有平台的成員將獲水滴健康保代替。

銀保監會在去年9月的研究表示，「相互寶」，「水滴互助」等網絡互助平台會員數量龐大，屬於非持牌經營，風險不容忽視，部分收費模式平台形成沉澱資金，有機會夾帶私逃，如果處理不當，管理不善還可能引發社會風險。

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