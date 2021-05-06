目前，區塊鏈應用最廣泛的功能，還是交易為主。不過有一種兌換加密貨幣的方法開始受到注意，名為「自動造市商」（Automatic market maker, AMM）。

現時金融市場，公開交易都是用訂單簿，即買賣雙方都排隊開價，然後撮合成交；在匯市中，也有一些大行作為「莊家」，也就是造市商，為大客戶提供流動性，處理大額交易，並從中賺取差價。

加密貨幣圈內的「自動造市商」，則是容許投資者自願提供持有的加密貨幣，放在可供兌換的資金池內，並可隨時提走。若有人想兌換貨幣，則可以從資金池中提取，並付出一定手續費，由自動造市商及提供流動性的投資者攤分利潤。

現時，投資者購買加密貨幣後，除了持有外，難有其他用途，自動造市商的出現，令他們的加密貨幣像借錢一樣，放進資金池中收息。個別「山寨幣」的年利率更以倍數計算，以吸引投資者「入金」。

近日以太坊的交易費用大幅下降，令自動造市商交易額也有提高。以龍頭 Uniswap 數據顯示，每日交易額超過13億美元，雖然不到加密貨幣交易所龍頭幣安的5%，但足夠引起重視，利用旗下的「幣安智能鏈」，培養多家業務相近的自動造市商與其競爭，令大量難在交易所上市的「山寨幣」出現流動性，甚至因高利率回報引誘下成為搶手貨。

不過，自動造市商程式複雜，與傳統訂單簿模式有別，一般股民未必習慣；但對專業投資者而言，股票放在資金池可以賺高息，可7x24隨意買賣，因應時勢即時控制倉位風險，都是訂單簿模式無法給予投資者的功能。

若有朝一日出現「自動股票售賣機」，我並不感到奇怪。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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