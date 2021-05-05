耶倫突然提出加息，美國科技股板塊即時大跌。其實作為美國財長的耶倫，實在不應該討論貨幣政策。無奈，這位學者出身的前任聯儲局主席，實在太喜歡展示她對貨幣政策的睇法。這次真係玩死投資者。

加息即是退市，假若聯儲局突然加息，債市和股市肯定有大震盪。究竟聯儲局會否在經濟復蘇未展現持續性時來加息？筆者認為發生的機會是非常低，除非通脹失控，否則聯儲局是不會在今年底前加息的。

近期港股處於弱勢，尤其是內地的大型科技股，似乎仍未調整完，反而復蘇板塊，例如航運股和工業股，表現卻相當好，以航運板塊龍頭中遠海控（1919）的股價不斷破頂為例，只要大家相信環球經濟是會復蘇的，下注這種受惠復蘇的公司絕對是有錢途的。至於航運板塊中的乾散貨船務公司也表現突出，近期太平洋航運（2343）股價也不斷上升，顯示資金仍然追入這類舊經濟股。從幾個工業大國的疫情開始露曙光來看，航運股在未來兩三個月，仍然是明星板塊。

今天A股復市，大媽資金有頗大機會重回香港掃貨，因此，筆者並不太過看淡今個月港股的表現。如果要在低位吸納，恒指回到28000點是一個好位入市。

關焯照

經濟學家