【本報訊】樓市破頂潮持續。元朗Grand Yoho兩房首見千萬成交，9座高層E室一伙實用面積592方呎兩房戶，以1,000萬元易手，料創屋苑同類單位新高。翻查資料，其樓下一層E室去年4月造價僅888萬元，反映相隔一年賣貴逾10%。原業主2016年以708萬元購入，持貨不足5年升值41%。

康怡「烹夫案」同座820萬沽

美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城近兩個月成交接近50宗，盤源開始短缺，連1樓單位也能成交。其中10座1樓單位，實用面積493方呎，去年6月已放盤，最初叫價780萬元，因為間隔有改動而乏人問津，放盤足足9個月，近日大旺市下終以749萬元賣出。

鰂魚涌康怡花園交投續旺，本月首5天已錄得8宗買賣，其中曾發生烹夫案的D座再錄成交，屬中層14室，實用面積524方呎，以820萬元沽出，屬屋苑本月暫時最平價成交，呎價15,649元，較屋苑本月平均呎價17,202元低9%。

豪宅租盤有價有市。市場消息指，西半山寶翠園1座頂層相連巨無霸，實用面積2,692方呎，早前以每月15.38萬元租出，呎租57元，銀碼屬屋苑新高。據土地及公司註冊處資料，單位由萬域投資有限公司持有，公司董事包括賭王四太梁安琪，於2004年以2,668.8萬元一手買入，租金回報率約7厘。

薄扶林貝沙灣5期單號洋房，實用面積3,592方呎，連383方呎花園、733方呎天台及572方呎平台，業主叫租28萬元，最後以23萬元租出，呎租64元，屬貝沙灣今年最大宗租務成交。

另外，跑馬山藍塘道23至29號一幢單號洋房，實用面積4,599方呎，市傳以約35萬元租出。