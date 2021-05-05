特區政府管理旗下部門，一塌糊塗。入境事務處上周三煞有介事，於深夜11點50分經新聞處發稿，反駁當天上午11時06分才上架的審計報告，聲稱：「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾。」

審計報告指入境處追查一名假結婚疑犯的行動，「並非完全有效。」其實，此評語比BB辣還要清淡。入境處亦在證婚和出生登記問題上分別責備了律師和家長，總言之，任何差池都是別人的錯。

當日新聞處收到違反守規的稿件，理應立刻要求上級介入。假如新聞處沒有揮動紅旗，便是它失職。另一個可能是即使警動了上大人，但無人下令截停，那就是保安局、政務司司長辦公室，以至特首辦的錯失。事後才放風說提示了當事部門，那是虛偽。

回歸以來，審計署先後有8份聚焦入境處的報告，沒有太大爭議。今次最明顯的分別是入境處換了一哥，區嘉宏於去年 7月升任處長，一擺官威便弄出個大頭彿。面對入境處搶白，審計署署長朱乃璋大可回敬一句： 「對於一些不懂審計專業的人胡亂批評審計部門的個案處理手法，嚴重破壞審計署處專業形象，該處深表遺憾。」

他當然沒有選擇泥漿摔角，而任由對手欲蓋彌彰。同期加入政府的兩位署長，起碼在EQ上有天壤之別。

何安達

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