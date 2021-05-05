江西銅業（358）公佈截至今年3月底止首季業績，營業額1,020.36億元（人民幣．下同），按年升81.5%。純利8.59億元，按年升436.3%；每股盈利0.25元。過去3個月中，受惠於行業不斷轉向全球需求，銅企股價上漲60%至80%，對比同期恒生中國企業指數上升13%，大幅跑贏。喺全球經濟復蘇推動下，銅價創9年新高，鈷價亦累升50%以上，因此相信至明年銅仍將維持短缺。電動汽車嘅需求樂觀情緒增強，刺激鈷需求，2021至2022年鈷價預測上調30%。

經濟重拾增長動力，工業生產增加，資源需求提升，市場預料通脹快將來臨，資源價格炒上，其中銅價大漲。江西銅為中國最大嘅銅生產基地，同時亦係最大嘅伴生金、銀生產基地，以及重要硫化工基地，公司擁有目前國內規模最大嘅德興銅礦及多座在產銅礦。

有大行表示，銅為減少碳排放及以新能源作為石油代替品嘅關鍵材料，但市場面臨供應短缺，預計每噸銅價將由目前的9,000美元，上漲至2025年的1.5萬美元，更以「新石油」嚟形容銅。美國準備投入二萬億美元大搞基建，對全世界原材料需求必然上升，銅價可受惠。

江西銅料續受惠銅價上升，目前H股現估值吸引，相當於今明兩年預測市盈率11倍，低於歷史均值17倍。股價自3月持續回升，日前股價再考驗10日線並成功找到支持，現價吸納博再向前高位22至24元出發， 跌穿18.8元10日線止蝕。

古天后