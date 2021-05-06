截止22:40

科技股跌勢未止，以Cathie Wood投資旗艦ARKK為首的增長型股遭洗倉，ARKK最新挫4.2%至106.85美元。主要持倉︰Tesla跌1.7%、Square跌4%、Teledoc跌3.5%、Roku跌6.2%及Zillow跌4%。

另外部份增長型股公佈業績後大跌，Faslty冧價24%、Redfin挫15%、ETSY大跌14%。

耶魯大學著名投資經理病逝

美國耶魯大學投資經理David Swensen因癌症病逝，終年67歲。David Swensen在過去20多年時間，為耶魯大學管理捐贈基金帶來平均每年9.9%增長，在近10年時間，回報數字更去到10.9%。耶魯大學在David Swensen管理之下，成為全世界第三富有大學，截至2020年6月為止，耶魯大學捐贈基金總值312億美元。

David Swensen管理大學捐贈基金策略包括，分散投資去私募基金及對沖基金等相對流動性較低的資產。

截至2140

美股三大指數開市後個別發展，納指連跌5個交易日，最新挫0.6%至13505點，僅守在50天線。大市指標標指跌0.1%至4163點，道指則持續強勢創新高，最新升0.2%至34295點。

重磅科技股FAAMG偏軟，蘋果（AAPL）跌0.4%至127.6美元，另外Tesla（TSLA）反彈1.2%至678.8美元。

市場焦點之一落在疫苗股，美國政府據報有意豁免疫苗知識產權保護，Moderna（MRNA）挫11%至145.1美元﹔BionTech（BNTX）跌10%至154.2美元。

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