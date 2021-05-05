【本報訊】全球加密貨幣熱潮吹襲香港，但這片監管未成熟的市場卻容易受不法之徒所利用作詐騙。《蘋果》接獲苦主Jason（化名）報料，指上月在網上加密貨幣交易所幣安（Binance）遇到騙徒，對方以「空頭支票」換走他的加密貨幣，共損失5萬港元。作為有多年投資經驗的金融人，Jason對自己犯下低級錯誤感到相當懊惱。

Jason是一名90後，他看中幣安的聊天室，進行C2C（客戶對客戶）交易時非常方便，而且沒有手續費，於是在今年4月13日透過聊天室聯絡到一名買家，商議好出售約6,200個穩定幣（USDT），售價約5萬港元。買方當時表示，未能使用金管局的轉數快付款，「要用中銀支票過數。」Jason不虞有詐，一口答應，獲對方傳送一張銀行交易紀錄撮圖證明已過賬，又遭對方不斷催促盡快賣出有關穩定幣。

宜留意對方交易往績

Jason用中國銀行App檢查自己的賬戶餘額，款項已顯示在戶口賬面餘額，又有交易撮圖，加上他正處理其他幾筆加密貨幣交易，忙亂又心急下，便賣出5萬元穩定幣。翌日，獲中銀知會有關轉賬來自空頭支票，Jason才察覺被騙，立即報警處理。他以過來人身份提醒新手，最好使用電子支付工具來進行C2C交易，可以即時到賬，亦要留意對方的信用及有否充足的交易往績，「我今次遇到呢個騙徒個戶口係新開，只做過3次交易。」本報向警方查詢，獲回覆今次案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫時未有人被捕。

騙徒的手法是把空頭支票經銀行的「入票機」存入受害人戶口，使受害人的銀行「賬面結餘」增加，但反映實際存款的「可用結餘」並不會增加，令忽略這點的受害人中伏。今年3月，警方曾公佈Bitcoin犯罪集團騙局，當中手法如出一轍，以空頭支票犯案向多名受害人下手 ，涉資50萬港元。

平台以風險自負卸責

至於幣安，Jason報案後差不多一星期才得到回覆，平台指已經禁用騙徒賬戶，但騙徒已在交易完成後提取賬戶內所有資金，平台將配合警方提供訊息。CoinUnited共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰指，在網上加密貨幣交易所的C2C平台交易缺乏保障，根本不知道交易對手的身份，而C2C平台會以風險自負卸責，「因為佢都係純粹做個matching」。他認為最好還是用現金解決，這才可以一手交錢一手交貨，「你收咗張支票冇辦法證明呢件事，去番有規模嘅交易平台，最好係OTC（場外交易）。 」

香港加密貨幣市場在今年或會加強監管，交易所門檻的資本及規格要求會與持牌證券行看齊，李思聰指監管未包括C2C交易，「就算香港有監管，其實都唔會監管到，因為政府監管目標都係交易平台，同會收錢做生意嘅公司，所以呢方面唔會幫到手。」