儘管疫情未完全受控，豪宅市場勢頭卻持續轉熱。萊坊發表 2021年第一季《全球城市豪宅指數》，在今年首季，有關指數錄得4.6%的增長，是自2017年第四季以來錄得最強勁的增長，當中，有11個城市錄得雙位數的增長，其中，深圳為豪宅樓價漲幅最強勁城市，按年上升19%。香港豪宅樓價指數則按年上升3.1%，排名由一年前第36位跌至42位。

在利息持續低企下，豪宅樓價具一定抗跌力。萊坊發表的2021年第一季《全球城市豪宅指數》，就全球46個城市進行分析，截至 今年第 1 季，67% 的城市樓價年均持平或錄得增長。去年第4季已排名升幅榜第2位的深圳，今年第1季，樓價升幅更冠絕各大主要46個城市，按年上升18.9%，按季上升6.7%；而排行第二位及第三位分別是上海及廣州，按年樓價升幅分別16.3%及16.2%，按季上升幅度8.5%及12.6%。

至於，去年第4案錄得升幅最顯著城市奧克蘭，升幅則由去年第4季錄17.5%降至今年首季7.5%，升勢緩和。

全球46個城市中，今年首季仍有15個城市豪宅樓價錄得下跌，跌幅最大為美國紐約，其次為法國巴黎，跌幅按年3.7%。香港豪宅樓價則下跌3.1%，跌幅榜排第5位，惟跌幅相對去年第3季及第4季分別下跌6.9%及5.4%，幅度開始收窄。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，香港豪宅市場氣氛正在轉向。儘管在過去12個月香港豪宅樓價錄得負增長，但樓價下跌的情況僅集中在2020年的上半年，在最近一個季度，豪宅樓價已反跌為升，錄得1.4%的增長。

隨著疫苗接種計劃大規模推出，而豪宅市場不受失業率及購買力因素影響，預料豪宅樓價會繼續反彈。至於內地豪宅市場，深圳、上海和廣州都在排名榜的首三位，主要是由於內地城市的樓價本身較低。雖然去年首季新冠狀病毒影響豪宅樓價，但由於買家的需求強勁，而樓價已經在去年第二季反彈。北京則受限競房政策影響其樓價升幅，但按年仍錄得6.4%增長。

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