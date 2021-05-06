近期與內地信貸發行商相關的負面消息此起彼落，國企亦有債務惡化危機。惠理基金信貸投資研究及策略主管何嘉寶表示，關注中國的非系統風險 （idiosyncratic risks） 及「信仰債」問題，但相信投資者參考市場經驗後，日後將重視債券基本面多於對企業的「信仰」。惠理一向看好內房高收益債券，她透露將策略性地以非中國及大宗商品債券來減低內房債券的比重，以平衡整體風險。

何嘉寶表示，亞洲大宗商品相關債券的再融資風險較低，加上大宗商品價格持續上升，故部署包括印度及印尼市場的煤、鋁等企業債券。

隨著中國經濟復蘇，亞洲較其他新興市場地區更具韌性，贖回壓力亦較小，加上料亞洲央行繼續保持寬鬆的貨幣政策，惠理亦看好亞洲市場債券，尤其是高收益債券。何嘉寶指，目前亞洲高收益債券息差較過去5年平均值高1個標準差，亦較美國高收益債券高約220點子，估值吸引；另外債券存續期較短，對利率敏感度較低，以及有地域和行業多元化的優勢。

受美國1.9萬億美元規模的財政刺激措施及通脹憂慮影響，美元國債孳息率的波動性顯著加劇，年初至今上升約70點子。何嘉寶指出，雖然10年期美國國債孳息率或在現水平整固，但仍有上升空間，預料至今年底見1.8厘。她解釋，美國的經濟數據反映復蘇強勁、疫苗接種速度加快，及聯儲局出手控制收益率的機會微，均令息率向上趨勢不變。

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