【本報訊】美國財長耶倫提及加息可能，一度觸動市場神經，拖累周二美股應聲向下，雖然耶倫及後澄清「放鷹」言論，希望「補鑊」淡化市場憂慮，但投資者入市戒心仍大。港股中，科技股繼續成拋售對象，反而銀行股因憧憬港美息差而造好。

滙控賣法國業務或「倒貼」

受耶倫隔夜表示利率或需要提高影響，港滙更創兩周半低位，港美息差效應刺激本港銀行股普遍向上。恒生（011）創一年高位，升3.42%，報157.3元；中銀香港（2388）升1.82%，報28.05元；東亞（023）升0.38%，報15.7元；惟渣打（2888）跌1.7%，報55.05元。中資銀行同炒上，建行（939）升1.66%，報6.13元；工行（1398）升1.01%，報5.02元；中行（3988）升0.97%，報3.12元。

另法國媒體報道，滙控（005）考慮向美國私募基金Cerberus出售法國零售銀行業務，而交易價可能僅象徵式1歐元，意味「倒貼」逾10億歐元（折合逾93億港元）。滙豐於上周業績發佈會時已承認，正就潛在出售法國零售銀行業務進行商討，坦言若落實出售將會錄得虧損。「倒貼」賣產消息未見影響其股價表現，滙控昨收報48.4元，逆市升0.5%。

SaaS板塊則為跌市重災區，明源雲（909）跌6.33%，報33.3元；金蝶（268）跌7.09%，報24.25元；微盟（2013）跌3.08%，報16.38元。

今日內地復市，北水亦會重啟，惟港股昨日表現仍乏善可陳，最終收報28417點，跌139點或0.5%；國企指數報10721點，跌43點或0.4%；科指收市插2.1%，報8107點，為超過三周低位。