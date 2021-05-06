AlipayHK宣佈，螞蟻銀行小程式正式登場，為270萬本地活躍用戶提供金融服務體驗，用戶可即日起透過小程式開設和使用由螞蟻銀行提供的存款寶服務。

用戶透過AlipayHK小程式平台，無需額外下載其他應用程式，即能存款至螞蟻銀行存款寶，利息每日結算，並可查閱進賬紀錄。現時存款寶的首2萬港元活期儲蓄存款，年利息高達2厘。

即日起，透過電子錢包於「螞蟻銀行」小程式內成功開設其活期存款戶口並啟動存款寶，即可獲得75港元電子禮券。自6月1日起，AlipayHK用戶以螞蟻銀行賬戶作為付款方式並消費滿指定金額，更可額外獲取印花1個。

螞蟻銀行小程式服務較原訂推出時間表有所延遲，行政總裁王瀾去年9月底曾指出，小程式正在沙盒測試階段，預期年底前可逐步推出。去年9月底開業時，首2萬港元活期儲蓄存款，年利息高達2.5厘。根據年報，截至去年底，該行吸存7.33億元，未有披露上客量，全年虧損1.71億元。

支付寶香港：目標年內覆蓋全港主要公共交通工具

AlipayHK進一步拓展交通網絡覆蓋率，易乘碼（EasyGo）和支付寶乘車碼將於本周日適用於新巴、城巴全線約1,700部巴士，涉及約逾300幾條路線。該公司指，現時使用易乘碼乘搭交通工具，除了可儲印花兌換獎賞，更可領取特選商戶優惠券。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，現時AlipayHK已可於港鐵、部分綠色專線小巴、渡輪及部份巴士使用二維碼繳付車資，是覆蓋最多交通工具的電子錢包，目標年內覆蓋全港所有主要公共交通工具。

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