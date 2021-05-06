衰多口再接彈弓手，究竟是甚麼樣概念？

美國現任財長，聯儲局前主席耶倫日前作出了完美示範。

眾所周知，美國聯邦儲備局，是獨立於美國政府，不受任何政黨干預，獨立運作的中央銀行。傳統上即使是美國財長，亦不會公開評論貨幣政策操作。

或許耶倫一時口快，忘記了她現在的身份，打破了這個多年傳統，在一個公開研討會評論美國經濟時指出，隨着美國推出萬億美元刺激經濟方案，通脹預期升溫實屬必然，聯儲局可能不得不提高市場利率。

上述言論日前被廣泛報道後，美國股市隨即出現震盪，三大指數同聲一跌。或許耶倫知道自己說多了，及後在另一個公開場合想澄清，並沒有明確指出指出美國通貨膨脹預期，是完全因為政府萬億美元刺激經濟方案單日因素，並再次強調通脹上升只會是短暫趨勢，聯儲局亦有工具，審時度勢地作出獨立和自主的決定。

說時遲，那時快，昨日美國疾控中心宣佈受到變種新冠病毒拖累，美國新冠疫情確診個案，短線有機會出現顯著上升情況，但隨着疫苗接種情況進度良好，七月有機會大幅回落。

上述兩件事的結論是甚麼呢？就是通脹和經濟復甦預期仍然存在，那麼仍然繼續會跑贏大市，將會繼續是通脹概念股，亦即美國的傳統經濟股份。

股神巴菲特在較早前的視像股東大會上，早已強烈提出警告通貨膨脹壓力將會加大，那麼預期最受惠的股份是什麼？可能就是「股神股」Berkshire Hathaway，數月前筆者已經開始建議投資者，包括在本欄丶不同電子傳媒訪問，以及個人YouTube頻道上多番強調：「遠離契媽，重投股神懷抱。」即使買不起BRKA，BRKB同樣是never too late。

港股又如何？近期持續跑贏大市的航運股、資源股和石油石化股，將會繼續受到資金追捧，再加上五一長假期結束，北水重返港股無論如何也是利好，有利於港股短線反彈。反彈完之後點？始終五窮六絕，Sell in May，亦不能太過亢奮樂觀。還是那一句，且戰且走吧。最後跟進一隻本欄，兩個月前曾經推介過的股份，就是本港最大非醫院醫療集團，已由醫思醫療改名的醫思健康（2138），獲某大行上調其目標價一倍，成功跟隨建議買入，現在可以繼續持有。

本人持有2138股份

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