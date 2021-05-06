樓市氣氛持續升溫，不少名人亦趁勢密密撈貨。有「娛樂圈樓王」之稱的任達華，繼早前以首置身份入市中半山豪宅後，及後再以998萬元買入柴灣工廈單位。

據土地註冊處資料，柴灣工業城2座6樓11室，上月底以998萬元轉手；登記買家為嘉禧投資有限公司，公司董事包括藝人任達華及其妻子費琦（Fei Qi）。原業主於2012年3月以1,920萬元購入該廈6樓1號、11號，以及12號室等3個單位；目前僅沽出一伙。

事實上，任達華素來有演藝界「樓王」之稱，早於90年代已投資物業，並不時於地產市場有所動作，包括上月以首置名義斥3,740萬元購入中半山御花園一低層單位。

任達華在港曾先後持有約30個住宅及舖位，亦於北京、上海、倫敦等地擁有逾30項物業。他曾接受訪問指自己鍾情「磚頭」，愛將儲蓄投放物業市場，覺得較為「實際」；他亦曾以樓市比喻人生，都會有病倒的一天，認為「樓市總有一天退燒」。

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