啟德The Henley部署周末開售之際，同區個別現樓新盤貨尾錄交投，建灝地產集團旗下啟德天寰，今日以招標形式沽出1伙地下及1樓連花園及私人泳池複式單位，成交價近4,429萬元，呎價3.3萬元。

是次成交為低座星寰匯3座地下及1樓Garden Pool Villa C 特色單位，實用面積1,342方呎，三套房連儲物房間隔，單位外連512方呎花園及私人泳池，為天寰最後一伙連泳池特色單位。單位連車位成交價合共4,428.6萬元，實用呎價33,000元。

發展商補充，天寰於四天內錄得兩宗招標成交，另一宗成交於本月3日亦以招標形式沽出，為低座星寰匯2座地下及1樓Garden Villa D 特色單位，實用面積為949方呎，設292方呎花園，單位成交價2,799.55萬元，實用呎價29,500元。

天寰開售至今共沽出816伙，連同車位銷售，共套現逾100億元，全盤沽出逾99%單位。現時整個項目僅剩餘6伙單位待售，其中1伙為標準分層單位及5伙特色單位。

沙田瓏珀山天台特色戶3,217萬售創新高

新地沙田多石街瓏珀山近日交投加快，最新以招標形式售出Queen Tower 1 27樓Penthouse B單位，實用面積為1,235方呎，連699方呎天台，成交金額3,217.1875萬元，成交呎價26,050元，創項目成交金額新高。本報統計，扣除撻定1伙，瓏珀山現累售31伙，套現金額逾7.6億元，平均成交呎價逾2.05萬元。

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