【本報訊】美國財長耶倫前日發表加息及提防美國經濟過熱的言論，令美股應聲下跌，FAAMG等大型科技股捱沽。耶倫之後出席另一場活動時急轉軚，重申尊重聯儲局決策的獨立性，她原先提及的加息言論對聯儲局不會構成任何貨幣政策預測或建議。耶倫言論令周三美股早段平穩。

75歲的耶倫周二出席《大西洋月刊》舉辦網上經濟研討會稱，華府為應對疫情衝擊，推出多項刺激經濟的支出方案，其規模跟美國經濟總量相比仍然偏小，惟美國多項經濟刺激措施「有機會令美國利率出現非常溫和的上調」。其言論嚇窒美股，多隻大型科技股急跌。

澄清財長無權干預儲局

耶倫同日出席另一場網上論壇時極速澄清，指自己作為財長無權干預聯儲局決策，強調尊重聯儲局的獨立運作，原先言論沒有預測或建議美國加息。於聯儲局議息有投票權、紐約聯儲銀行行長威廉斯昨日指，他不認為儲局大規模買債為金融市場造成額外風險，他指儲局一些工具可確保美國經濟穩健復蘇。

紐約股市周三開市向上，其後個別發展。本港昨晚約10時，道指報34089點，跌43點；標指微升6點，報4171點；納指升35點，報13668點。美國4月ADP私人就業職位按月增加74.2萬，3月ADP私人就業職位經向上調修訂，從原先51.7萬增至56.5萬。美國上月私人就業職位變動，不及預期增加80萬，但數據進一步反映美國經濟復蘇步伐加快，企業招聘活動續增。