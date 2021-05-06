英國《金融時報》報道，韓裔Bill Hwang持有的家族基金Archegos正準備申請破產，目前已聘請重組顧問，評估銀行可能提出的法律索償。Archegos拒絕置評。

Archegos原本持有資本約100億美元，但透過孖展向多間投行借錢後，持有的頭寸超過500億美元。今年3月多隻美股及中概股股價暴瀉，Archegos被迫斬倉200多億美元，並拖累銀行界錄得巨額損失，合共虧損逾100億美元。

據報，目前多間銀行準備向Archegos發出律師信，即在正式發起法律索賠前要求Archegos付款，並將調查Archegos向銀行提供資料，以及申報從其他券商得到的貸款規模時，有否涉及「報假數」。其中，瑞銀（UBS）將調查Archegos是否涉欺詐誘導。

Archegos造成華爾街投行損失慘重，瑞信虧損最嚴重，首季虧損達44億瑞士法郎，預計次季再損失至少6億瑞士法郎。野村以2,457億日圓虧損緊隨其後，摩根士丹利則虧損9.1億美元，瑞銀虧損7.74億美元。

另外，《彭博》引述消息人士指，瑞信今年迄今已將亞太區員工數目增至逾百人，希望能從快速增長的市場中獲得更多收入。據悉，近一半人手是自3月中開始招攬，新成員包括由花旗過檔的Dragi Ristevski就擔任瑞信金融贊助商（Financial sponsors）業務的亞太主管、前海通證券董事總經理Rachel Li則負責中國新經濟、電訊、媒體及科技業務。

瑞信行政總裁Thomas Gottstein上月在內地一個論壇上表示，該行計劃未來3年將中國業務的員工數目增加兩倍。消息人士指，瑞信目標是將亞洲地區的收入佔比，由20%提高至25%，集中為中國富豪提供諮詢和投資銀行服務。

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