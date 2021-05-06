亞馬遜上季季積遠超預期，市場亦都看好其未來業務，不過亞馬遜創辦人貝索斯繼續減持股票，再度出售25億美元亞馬遜股份，是繼2020年出售價值逾100億美元股份後，再次有大規模減持。

據美國證券交易委員會（SEC）的披露文件資料顯示，貝索斯本周據預先安排的交易計劃出售了73.9萬股股份，而據另一份披露文件，他計畫出售多達200萬股。貝索斯近年加快減持速度。貝索斯去年分別於2月、8月及11月出售逾100億美元的亞馬遜股票。

貝索斯現時仍持有10%以上的亞馬遜股權，佔據他總身家1,913億美元財富的主要來源。在亞馬遜於1997年股份上市之後的15年裡，貝佐斯出售了大約20%的亞馬遜股權，入賬約20億美元。近年來，他所持股份的價值激增，現在他可以出售少量股份，就可以收入數十億美元。

亞馬遜美股昨天跌1.25%，收報3,270美元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略