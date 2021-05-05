【本報訊】財資市場公會數據顯示，1個月拆息連跌四日，跟樓按相關的港元1個月拆息（Hibor）持續維持低水平，昨日報0.07929厘，是自2010年3月以來新低，3個月拆息亦跌至0.17446厘。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，1個月及3個月拆息跌至2010年以來最低，主要是由於港元需求疲弱，包括新股活動平靜、北水流入回軟及港元貸存比率降低，還有銀行體系結餘維持紀錄高位。不過，她認為未來將有新一輪新股活動，加上半年結及6月和8月的股息付息期，以及即將啟動的南向債券通亦料有淨流入，短期內1個月拆息難跌穿0.05厘。截至本港昨晚約8時23分，港元兌美元報7.7694。

許正宇拒用外滙基金盈餘紓困

中原按揭董事總經理王美鳳稱，目前1個月拆息跌至約0.08厘水平，H按實際息率低至1.38厘。若以貸款額500萬元、年期25年計，每月供款為19,701元，相比去年同期H按息率為2.5厘，供款減少2,715元，每月利息開支節省4,667元。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇昨日出席立法會回應質詢，對於有議員提出港府應動用部份外滙基金累計盈餘紓困，許正宇回應指，沒必要改變外滙基金行之有效的機制，重申財政儲備及外滙基金各自有其用途及目的。