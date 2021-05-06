中國國進民退，內媒統計報道，2017至今，有近500間A股上市公司易手，且逐年增長，而當中以國資是最主要的買家，尤其是地方國資。

《21世紀經濟》報道，由2017年至截至本年4月30日，1580日內合共有491家A股上市公司控制權發生改變，平均每3日就有一家上市公司「轉手」，當中國資掃貨最為進取的階段是2018至2019年，該年國資接貨的控制權轉讓案例分別佔逾3成及6成。

2018年中國經濟下行壓力增大和金融去槓桿，部分企業現流動性危機，資本市場資金鍵緊張、股權質押爆倉等，大量上市公司大股東拋售資產，為國資提供「執屍」良機，但隨著部分投資業績不及預期，和市場對於國資接貨的注意力逐步疲弱，2020年以來國資入股上市公司轉趨謹慎，平均溢價率顯著降低。

報道續稱，近年來的易主標的大多為業務頗具前景的優質公司，主要併購方也變成了國資，2018年完成過戶的47間上市公司中，有16家併購方為國資背景，而到了2019年已完成過戶的56家控制權轉讓案例中，買方是國資背景的多達34間，2020年完成過戶的國資買家為40間，佔51.95%，其中異地國資收購30間，比75%。

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